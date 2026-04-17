Соединенные Штаты Америки продолжат морскую блокаду Ирана.

Сполучені Штати Америки продовжать морську блокаду Ірану.

Попри оголошення про відкриття Ормузької протоки для комерційних суден, американські вістка й надалі блокуватимуть усі морські перевезення з та до портів Ірану. Обмеження діятимуть доти, доки не буде укладена повна угода з Тегераном. Про це президент США Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Ормузька протока відкрита і готова для бізнесу та проходу суден, однак морська блокада Ірану залишається в силі доти, допоки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%. Цей процес має відбутися дуже швидко, адже більшість пунктів уже узгоджені, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати працюють над відкриттям Ормузької протоки і що Китай погодився не надсилати зброю Ірану. Того дня Трамп написав у соцмережі, що «назавжди відкриває Ормузьку протоку».

Сьогодні, 17 квітня, Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки. Міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Арагчі заявив, що протоку відкрито для всіх суден на період дії режиму припинення вогню в Лівані

Ринок миттєво відреагував на відкриття водної артерії. Ціни на нафту різко пішли вниз. Нафта марки Brent подешевшала майже до 90 дол. за барель.