У Білому домі розповіли, де відбудеться зустріч путіна і Трампа

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін зустрінуться 15 серпня в найбільшому місті Аляски Анкориджі.

Про це сьогодні, 12 серпня, під час прес-конференції повідомила спікер Білого дому Кароліна Левітт, повідомляє SkyNews.

Президент Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства, — заявила Левітт.

Як президент неодноразово заявляв, він завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли це можливо. Наразі у світі немає лідера, який би був більш відданий запобіганню війнам або їх припиненню, ніж президент Трамп, — додала вона.

Нагадаємо, про те, що зустріч Трампа та путіна може відбутися в Анкориджі раніше повідомило видання The New York Times, котрому місцевий рієлтор розповів, що Секретна служба США, котра здійснює охорону президента та інших високопоставлених чиновників, орендувала в цьому місті будинок з шістьма спальнями.

