В Україні з’явиться День програміста

День програміста запроваджують в Україні, фото:

https://racurs.ua/ua/n211075-v-ukrayini-z-yavytsya-den-programista.html

Ракурс

В Україні з’явиться ще одне професійне свято — День програміста.

Кабінет міністрів погодив відповідний указ президента України Володимира Зеленського. Про це сьогодні, 24 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Святкуватимуть День програміста щороку 7 січня. На 7 січня припадає також Міжнародний день програмістів, який започаткували у 2007 році.

Раніше в Україні День програміста неофіційно відзначали у кожен 256-й день року — тобто, 13 вересня у звичайні роки та 12 вересня у високосні.

Число 256 (2 у восьмій степені) було обрано тому, що це кількість різних значень, які можна представити за допомогою байта. 256 також є найвищим степенем двійки, який менше за 365 і 366 — кількості днів у звичайному році та високосному році відповідно.

Проте, коли виявилося, що у цій даті є «російський слід» — ініціаторами його появи були двоє програмістів з РФ у 2002 році — з’явилася ініціатива щодо перенесення Дня програміста на іншу дату.

У Китаї День програміста вже багато років відзначають у ще одну дату, пов’язану з числами — 24 жовтня. Ця дата була обрана тому, що її також можна записати як 1024, що дорівнює 2 у десятій степені і відповідає кілобайту. Крім того, ця дата є незмінною незалежно від високосних років.