У «Дії» з’явиться послуга розлучення, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n208489-rozluchytysya-cherez-diu-mojna-bude-vje-voseny-fedorov.html

Ракурс

У «Дії» вже восени цього року з’явиться послуга розлучення.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Розлучитися в «Дії» можна буде восени, я думаю, що наприкінці. Над такою послугою ми працюємо, тому що це також важлива послуга під час війни, — зазначив Федоров. — Щоб люди не ходили, не стояли в чергах, ми також це зробимо.

Міністр додав, що, на відміну від укладання шлюбу, при розлученні «Дія» проситиме подумати й намагатиметься відмовити заявників через гейміфікацію.

Нагадаємо, у вересні 2024 року «Дія» запустила послугу шлюбу онлайн. В результаті в українців з’явилася можливість одружитися по відеозв’язку.

Джерело: «РБК-Україна»