«Укрпошта» запускає мережу своїх поштоматів

В Україні з’явиться мережа поштоматів «Укрпошти», фото: Ігор Смілянський

https://racurs.ua/ua/n209674-ukrposhta-zapuskaie-mereju-svoyih-poshtomativ.html

Ракурс

В Україні з’явиться мережа поштоматів «Укрпошти». Перші 100 одиниць планують встановити до кінця року.

Про це сьогодні, 14 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Перші 100 поштоматів плануємо встановити вже до Нового року: 70 — у Києві та 30 — в Одесі. Далі — отримаємо ваш зворотний зв’язок і масштабуватимемо їх на всю країну, — розповів він.

Смілянський зазначив, що виробником поштоматів «Укрпошти» стане українська компанія Modern Expo. Вони будуть адаптовані до умов воєнного часу й матимуть такі особливості: