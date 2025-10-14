«Укрпошта» запускає мережу своїх поштоматів

Читайте також
В Україні з'явиться мережа поштоматів «Укрпошти»
В Україні з’явиться мережа поштоматів «Укрпошти». Перші 100 одиниць планують встановити до кінця року.
Про це сьогодні, 14 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Перші 100 поштоматів плануємо встановити вже до Нового року: 70 — у Києві та 30 — в Одесі. Далі — отримаємо ваш зворотний зв’язок і масштабуватимемо їх на всю країну, — розповів він.
Смілянський зазначив, що виробником поштоматів «Укрпошти» стане українська компанія Modern Expo. Вони будуть адаптовані до умов воєнного часу й матимуть такі особливості:
- можливість користування з мобільним застосунком або без нього. Доступ до посилок буде можливий як через застосунок, так і через PIN-код на клавіатурі з металевими кнопками — тобто за будь-яких обставин та погодних умов;
- у них можна буде як отримати посилку, так і надіслати листа. Тож незабаром поштомати замінять старовинні поштові скриньки на вулицях;
- вони створені для роботи в автономному режимі (без світла й зв’язку) та за підвищеними стандартами безпеки. Захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож мають витримати дощ, мороз й інші форс-мажорні обставини.