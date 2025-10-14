Новости
Ракурс
В Украине появится сеть почтоматов «Укрпочты», фото: Игорь Смелянский

«Укрпочта» запускает сеть своих почтоматов

14 окт 2025, 15:29
999

В Україні з’явиться мережа поштоматів «Укрпошти». Перші 100 одиниць планують встановити до кінця року.

Про це сьогодні, 14 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Перші 100 поштоматів плануємо встановити вже до Нового року: 70 — у Києві та 30 — в Одесі. Далі — отримаємо ваш зворотний зв’язок і масштабуватимемо їх на всю країну, — розповів він.

Смілянський зазначив, що виробником поштоматів «Укрпошти» стане українська компанія Modern Expo. Вони будуть адаптовані до умов воєнного часу й матимуть такі особливості:

  • можливість користування з мобільним застосунком або без нього. Доступ до посилок буде можливий як через застосунок, так і через PIN-код на клавіатурі з металевими кнопками — тобто за будь-яких обставин та погодних умов;
  • у них можна буде як отримати посилку, так і надіслати листа. Тож незабаром поштомати замінять старовинні поштові скриньки на вулицях;
  • вони створені для роботи в автономному режимі (без світла й зв’язку) та за підвищеними стандартами безпеки. Захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож мають витримати дощ, мороз й інші форс-мажорні обставини.

