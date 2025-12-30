Новости
В Украине введут «єЧеки», фото: ГНС в Ровенской области

В Украине начнут поэтапное внедрение «єЧеков» — Минэкономики

30 дек 2025, 23:20
Кабмін ухвалив постанову, якою врегулював запуск «єЧеку» — національного електронного чека.

Про це сьогодні, 30 грудня, повідомила прес-служба Міністерства економіки.

єЧек — це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування, — розповіли у відомстві.

Цей сервіс не є обов’язковим — покупець може отримати паперовий чек, або обидва види одночасно.

Зазначається, що запровадження «єЧеку» є частиною курсу держави на дерегуляцію, цифровізацію сервісів і зменшення адміністративного навантаження.

Запуск єЧеку — це відповідь на зміну економіки та зростання онлайн-торгівлі. Паперовий чек часто губиться або взагалі не видається, тоді як цифровий завжди під рукою. Для людей це зручне підтвердження покупки, для бізнесу — менше паперу й витрат, для держави — прозоріші дані без посилення контролю, — наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Запуск «єЧеку» запланований на 2026 рік:

  • це експериментальний проект і він передбачає поетапне впровадження — на першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками;
  • розробку сервісу здійснює Мінекономіки — у співпраці з Мінцифри і «Дією», Мінфіном, ДПС, НБУ, банками та платіжними системами;
  • «єЧек» є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО. єЧек є інструментом надання доступу до інформації про розрахунковий документ, що зберігається у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Його мета — запропонувати сучасний цифровий стандарт фіскального чека.

