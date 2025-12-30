Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні запровадять «єЧеки», фото: ДПС у Рівненській області
В Україні розпочнуть поетапне впровадження «єЧеків» — Мінекономіки
Кабмін ухвалив постанову, якою врегулював запуск «єЧеку» — національного електронного чека.
Про це сьогодні, 30 грудня, повідомила прес-служба Міністерства економіки.
єЧек — це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування, — розповіли у відомстві.
Цей сервіс не є обов’язковим — покупець може отримати паперовий чек, або обидва види одночасно.
Зазначається, що запровадження «єЧеку» є частиною курсу держави на дерегуляцію, цифровізацію сервісів і зменшення адміністративного навантаження.
Запуск єЧеку — це відповідь на зміну економіки та зростання онлайн-торгівлі. Паперовий чек часто губиться або взагалі не видається, тоді як цифровий завжди під рукою. Для людей це зручне підтвердження покупки, для бізнесу — менше паперу й витрат, для держави — прозоріші дані без посилення контролю, — наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Запуск «єЧеку» запланований на 2026 рік:
- це експериментальний проект і він передбачає поетапне впровадження — на першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками;
- розробку сервісу здійснює Мінекономіки — у співпраці з Мінцифри і «Дією», Мінфіном, ДПС, НБУ, банками та платіжними системами;
- «єЧек» є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО. єЧек є інструментом надання доступу до інформації про розрахунковий документ, що зберігається у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Його мета — запропонувати сучасний цифровий стандарт фіскального чека.