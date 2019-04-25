В США разработали «умную» продуктовую тележку. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n121253-kompaniya-ford-izobrela-umnuu-telejku-dlya-supermarketov-video.html

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Умную продуктовую тележку для супермаркетов разработали специалисты автомобилестроительной компании Ford (Форд) из Соединенных Штатов Америки.

Специалисты утверждают, что тележка с системой экстренного торможения сможет предупредить травмы детей, которые любят быть «водителями» этих тележек во время походов в супермаркет. Система называется Pre-Collision Assist и может быть установлена на тележки разного типа. Об этом 25 апреля сообщает «Популярная механика».

Прототип «умной» тележки оснастили датчиком, с помощью которого пространство впереди сканируется на наличие людей или других препятствий. В случае их обнаружения тележка автоматически останавливается. В компании «Форд» убеждены, что таким образом продуктовые тележки в супермаркетах могут стать безопасными для детей.

Отмечается, что сейчас разработка является экспериментальной. Она стала частью автомобильного проекта Ford Interventions.

Напомним, в апреле американская компания Ford на автомобильном шоу Go Electric в Амстердаме анонсировала 16 моделей автомобилей на электрических и гибридных двигателях.