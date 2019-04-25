Нефтепровод «Дружба» может остановиться. Фото: Точка

https://racurs.ua/n121252-nefteprovod-drujba-okazalsya-pod-ugrozoy-polnoy-ostanovki-ukrtransnafta.html

Ракурс

Система магистральных нефтепроводов «Дружба» оказалась под угрозой полной остановки.

Экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке «Мозырь-Адамово» уже созвало белорусское открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба». Об этом говорится в сообщении, которое размещено на сайте «Укртранснафты».

В переговорах, которые запланированы на 26 апреля, примут участие генеральный директор АО «Укртранснафта» Николай Гавриленко, руководство российского ОАО «Транснефть» и польской PERN S.A. Ожидается, что стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы.

Отмечается, что «Укртранснафта» в стандартном режиме продолжает транзит нефти из России по южной ветке магистрального нефтепровода «Дружба» в Европу.

Напомним, на днях Беларусь прекратила экспорт бензина и дизтоплива в Украину, Польшу и страны Балтии. Нефтяники заявили, что приостановка поставки нефтяных продуктов из Беларуси связана с некачественной нефтью из России. Оказалось, что нефтепродукты из РФ имели повышенное содержание хлорорганических соединений. Часть некачественной нефти попала на украинский рынок.

Нефтеперерабатывающие заводы Германии и Беларуси заявили о том, что они прекращают транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию. Сегодня стало известно, что Беларусь частично возобновила экспорт дизельного топлива и бензина в Украину и Польшу.