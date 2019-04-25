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Нефтепровод «Дружба» может остановиться. Фото: Точка
Нефтепровод «Дружба» оказался под угрозой полной остановки — «Укртранснафта»https://racurs.ua/n121252-nefteprovod-drujba-okazalsya-pod-ugrozoy-polnoy-ostanovki-ukrtransnafta.htmlРакурс
Система магистральных нефтепроводов «Дружба» оказалась под угрозой полной остановки.
Экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке «Мозырь-Адамово» уже созвало белорусское открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба». Об этом говорится в сообщении, которое размещено на сайте «Укртранснафты».
В переговорах, которые запланированы на 26 апреля, примут участие генеральный директор АО «Укртранснафта» Николай Гавриленко, руководство российского ОАО «Транснефть» и польской PERN S.A. Ожидается, что стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы.
Отмечается, что «Укртранснафта» в стандартном режиме продолжает транзит нефти из России по южной ветке магистрального нефтепровода «Дружба» в Европу.
Напомним, на днях Беларусь прекратила экспорт бензина и дизтоплива в Украину, Польшу и страны Балтии. Нефтяники заявили, что приостановка поставки нефтяных продуктов из Беларуси связана с некачественной нефтью из России. Оказалось, что нефтепродукты из РФ имели повышенное содержание хлорорганических соединений. Часть некачественной нефти попала на украинский рынок.
Нефтеперерабатывающие заводы Германии и Беларуси заявили о том, что они прекращают транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию. Сегодня стало известно, что Беларусь частично возобновила экспорт дизельного топлива и бензина в Украину и Польшу.
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