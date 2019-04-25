Нафтопровід «Дружба» може зупинитися. Фото: Крапка

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Система магістральних нафтопроводів «Дружба» опинилася під загрозою повної зупинки.

Екстрені переговори керівників нафтотранспортних компаній у зв’язку із припиненням транспортування нафти на ділянці «Мозир-Адамово» вже скликало білоруське відкрите акціонерне товариство «Гомельтранснефть Дружба». Про це йдеться у повідомленні, яке розміщене на сайті «Укртранснафти».

У переговорах, які заплановані на 26 квітня, візьмуть участь генеральний директор АТ «Укртранснафта» Микола Гавриленко, керівництво російського ПАТ «Транснефть» та польського PERN S.A. Очікується, що сторони планують обговорити можливі шляхи вирішення проблеми.

Зазначається, що «Укртранснафта» у стандартному режимі продовжує транзит нафти з Росії південною гілкою магістрального нафтопроводу «Дружба» до Європи.

Нагадаємо, днями Білорусь припинила експорт бензину та дизпалива до України, Польщі та країн Балтії. Нафтовики заявили, що призупинення постачання нафтових продуктів з Білорусі пов’язане із неякісною нафтою з Росії. Виявилося, що нафтопродукти з РФ мали підвищений вміст хлорорганічних сполук. Частина неякісної нафти потрапила на український ринок.

Нафтопереробні заводи Німеччини та Польщі заявили про те, що вона припиняють транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба» до Німеччини. Сьогодні стало відомо, що Білорусь частково відновила експорт дизельного палива та бензину в Україну та Польщу.