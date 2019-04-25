Погода в Україні 26 квітня буде дощовою, але в центрі і на півдні без опадів. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 26 квітня порадує теплом, проте в більшості областей буде невеликий дощ. Синоптики обіцяють, що в центральних і південних областях завтра буде без опадів.

Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 22−24° на сході і 23−27° тепла в західних областях, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 26 квітня очікується тепла і сонячна. Синоптики прогнозують 8−10° тепла вночі і 22−24° вище нуля вдень. Вітер буде південний, зі швидкістю 5−10 м/с.

У Львові 26 квітня очікується теплий день і невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 10−12° тепла, а вдень підніметься до 25−27° вище нуля.

Погода в Дніпрі 26 квітня буде теплою, але з невеликими опадами. Синоптики прогнозують 8−10° вище нуля вночі, а вдень температура повітря становитиме 23−25​​° тепла.

У Харкові 26 квітня буде тепло. Синоптики обіцяють дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12° тепла, а вдень температура повітря прогріється до 22−24°.

Погода в Одесі 26 квітня буде сонячною і без опадів. Температура повітря вночі буде 6−8° тепла, а вдень становитиме всього 17−19° вище нуля.

Метеорологи прогнозують магнітні бурі на 26 квітня. Вони очікуються після півночі і вранці. Потім будуть невеликі хвилювання магнітного поля Землі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Великдень в деяких областях будуть дощі з грозами.