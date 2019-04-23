Погоду на Великдень обіцяють сонячну, але на заході переважно без опадів. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121165-pogodu-na-velykden-obicyaut-sonyachnu-ale-na-zahodi-perevajno-bez-opadiv-karta.html

Ракурс

Погода на Великдень в Україні 28 квітня буде теплою. Синоптики обіцяють до 24° тепла.

На території країни очікується сонячна тепла погода, але в західних областях можливий дощ з грозами. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Києві 28 квітня очікується тепла і сонячна. Синоптики прогнозують 9−11° тепла вночі і 21−23° вище нуля вдень.

У Львові 28 квітня також очікується теплий день. Синоптики обіцяють невеликий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме 10−12° тепла, а вдень підніметься до 16−18° вище нуля.

Погода в Дніпрі 28 квітня буде теплою. Синоптики прогнозують 9−11° вище нуля вночі, а вдень температура повітря становитиме 21−23° тепла.

У Харкові 28 квітня буде тепло і хмарно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° тепла, а вдень температура повітря прогріється до 21−23°.

Погода в Одесі 28 квітня буде сонячною і теплою. Температура повітря вночі коливатиметься від 7−9° тепла, а вдень становитиме всього 19−21° вище нуля.

Як раніше повідомляв «Ракурс», завтра в Україні продовжиться потепління.