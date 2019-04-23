У Франції біля Версаля спалахнула масштабна пожежа. Фото: twitter

https://racurs.ua/ua/n121164-u-franciyi-bilya-versalya-spalahnula-masshtabna-pojeja-video.html

Ракурс

У Франції біля Версаля спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють близько 70 пожежників.

Вогонь розгорівся на вулиці Рю де Парк де Клані, на якій розташований Версаль. Про це повідомляє міська поліція на своїй сторінці в Twitter.

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в автомайстерні в двох кілометрах від резиденції французьких королів. Потім полум’я поширилося на сусідні будинки.

Інформації про постраждалих поки немає, але жителів найближчих будинків вже евакуювали.

Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 апреля 2019 г.

Співробітники надзвичайних служб просять не наближатися до небезпечної зони, де ведуться роботи по ліквідації пожежі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Франції згорів Собор Паризької Богоматері. Рятувальники знайшли місце, з якого поширилося полум’я.