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Ракурс
Зеленському зателефонував Туск: президент Євроради чекає співпраці

Зеленському зателефонував Туск: президент Євроради чекає співпраці

23 кві 2019, 20:07
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Майбутньому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні зателефонував голова Європейської Ради Дональд Туск.

Під час розмови Туск заявив, що Європейський Союз підтримує Україну і чекає подальшого співробітництва. Про це повідомив Туск на своїй сторінці в Twitter.

Туск розповів про телефонний дзвінок Зеленському. Фото: twitter

Також голова Євроради розповів про майбутній саміт України і Європейського союзу в липні.

Зазначимо, що Туск в Twitter згадав чинного голову держави Петра Порошенка. Голова Євроради наголосив про п’ять років доброї співпраці і заявив, що справедливі і вільні вибори є найкращим доказом демократії в країні.

Туск назвав вибори в Україні справедливими

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Раді Європи поділилися своїми очікуваннями від майбутнього президентства Зеленського.

Джерело: Ракурс


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