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Зеленському зателефонував Туск: президент Євроради чекає співпраці
Зеленському зателефонував Туск: президент Євроради чекає співпраціhttps://racurs.ua/ua/n121163-zelenskomu-zatelefonuvav-tusk-prezydent-ievrorady-chekaie-spivpraci.htmlРакурс
Майбутньому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні зателефонував голова Європейської Ради Дональд Туск.
Під час розмови Туск заявив, що Європейський Союз підтримує Україну і чекає подальшого співробітництва. Про це повідомив Туск на своїй сторінці в Twitter.
Також голова Євроради розповів про майбутній саміт України і Європейського союзу в липні.
Зазначимо, що Туск в Twitter згадав чинного голову держави Петра Порошенка. Голова Євроради наголосив про п’ять років доброї співпраці і заявив, що справедливі і вільні вибори є найкращим доказом демократії в країні.
Як раніше повідомляв «Ракурс», в Раді Європи поділилися своїми очікуваннями від майбутнього президентства Зеленського.
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