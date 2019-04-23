Зеленському зателефонував Туск: президент Євроради чекає співпраці

https://racurs.ua/ua/n121163-zelenskomu-zatelefonuvav-tusk-prezydent-ievrorady-chekaie-spivpraci.html

Ракурс

Майбутньому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні зателефонував голова Європейської Ради Дональд Туск.

Під час розмови Туск заявив, що Європейський Союз підтримує Україну і чекає подальшого співробітництва. Про це повідомив Туск на своїй сторінці в Twitter.

Також голова Євроради розповів про майбутній саміт України і Європейського союзу в липні.

Зазначимо, що Туск в Twitter згадав чинного голову держави Петра Порошенка. Голова Євроради наголосив про п’ять років доброї співпраці і заявив, що справедливі і вільні вибори є найкращим доказом демократії в країні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Раді Європи поділилися своїми очікуваннями від майбутнього президентства Зеленського.