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Ракурс
У Києві три райони залишились без гарячої води. Фото: Объектив

У Києві три райони залишились без гарячої води (СПИСОК)

23 кві 2019, 19:32
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У Києві три райони залишили без гарячої води на два тижні. Відключення гарячої води обумовлене гідравлічними випробування, які необхідні для зниження рівня аварійності наступного опалювального сезону.

Випробування пройдуть з квітня по серпень і наразі відключили перші три райони. Кожну ділянку будуть випробувати на міцність та перевірять на щільність. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Випробування на кожній ділянці триватимуть протягом двох тижнів. У разі виявлення пошкоджень техніки проведуть ремонті роботи.

Наразі тривають роботи у Голосіївському, Деснянському та Шевченківському районах. Без води залишилися 54 будівлі. Відновити водопостачання у КМДА обіцяють вже восьмого квітня, адже до сьомого включно там триватимуть випробування.

У Києві без води залишилися три райони. ото: КМДА
Як раніше повідомляв «Ракурс», у Києві в листопаді прорвало трубу і вулицю залило окропом. Того місяця у столиці регулярно траплялися пошкодження тепломережі.

Джерело: Ракурс


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