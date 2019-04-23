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Ракурс
Полоненим українським морякам дозволили зателефонувати додому. Фото: NewsOne

Полоненим українським морякам дозволили зателефонувати додому

23 кві 2019, 18:53
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Українським військовополоненим морякам дозволили зателефонувати додому вперше за п’ять місяців утримання в СІЗО.

Слідчі дії щодо українців тривають, але після ознайомлення адвокатів та їхніх підзахисних з постановою про призначення нових експертиз, російське слідство пішло на поступку. Про це повідомив адвокат моряків Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

За словами захисника, слідчі призначили технічну експертизу артилерійського озброєння катерів «Нікополь» і «Бердянськ».

Російське слідство також планує ситуаційну експертизу. Всі слідчі дії проведуть до кінця квітня, а деякі припадуть на травневі свята.

Дозвіл на телефонні розмови надали тільки зараз, хоча українська сторона зверталася до слідства з цього приводу безліч разів.

За словами адвоката, захист розраховує, що дозвіл на дзвінки додому пошириться на всіх 24 моряків.

Полозов розповів, що військовополоненим морякам дозволили зателефонувати додому. Фото: Facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», московський суд продовжив арешт українським військовополоненим морякам до 24 липня.

Джерело: Ракурс


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