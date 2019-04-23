Полоненим українським морякам дозволили зателефонувати додому. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n121161-polonenym-ukrayinskym-moryakam-dozvolyly-zatelefonuvaty-dodomu.html

Ракурс

Українським військовополоненим морякам дозволили зателефонувати додому вперше за п’ять місяців утримання в СІЗО.

Слідчі дії щодо українців тривають, але після ознайомлення адвокатів та їхніх підзахисних з постановою про призначення нових експертиз, російське слідство пішло на поступку. Про це повідомив адвокат моряків Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

За словами захисника, слідчі призначили технічну експертизу артилерійського озброєння катерів «Нікополь» і «Бердянськ».

Російське слідство також планує ситуаційну експертизу. Всі слідчі дії проведуть до кінця квітня, а деякі припадуть на травневі свята.

Дозвіл на телефонні розмови надали тільки зараз, хоча українська сторона зверталася до слідства з цього приводу безліч разів.

За словами адвоката, захист розраховує, що дозвіл на дзвінки додому пошириться на всіх 24 моряків.

Як раніше повідомляв «Ракурс», московський суд продовжив арешт українським військовополоненим морякам до 24 липня.