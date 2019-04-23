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Ракурс
Пленным украинским морякам разрешили позвонить домой. Фото: NewsOne

Пленным украинским морякам разрешили позвонить домой

23 апр 2019, 18:53
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Украинским военнопленным морякам разрешили позвонить домой впервые за пять месяцев содержания в СИЗО.

Следственные действия в отношении украинцев продолжаются, но после ознакомления адвокатов и их подзащитных с постановлением о назначении новых экспертиз, российское следствие пошло на уступку. Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По словам защитника, следователи назначили техническую экспертизу артиллерийского вооружения катеров «Никополь» и «Бердянск».

Российское следствие также планирует ситуационную экспертизу. Все следственные действия проведут до конца апреля, а некоторые припадут на майские праздники.

Разрешение на телефонные разговоры предоставили только сейчас, хотя украинская сторона обращалась к следствию по этому поводу множество раз.

По словам адвоката, защита рассчитывает, что разрешение на звонки домой распространится на всех 24 моряков.

Полозов сообщил, что военнопленным морякам разрешили позвонить домой. Фото: Facebook

Как ранее сообщал «Ракурс», московский суд продлил арест украинским военнопленным морякам до 24 июля.

Источник: Ракурс


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