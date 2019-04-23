Пленным украинским морякам разрешили позвонить домой. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n121161-plennym-ukrainskim-moryakam-razreshili-pozvonit-domoy.html

Ракурс

Украинским военнопленным морякам разрешили позвонить домой впервые за пять месяцев содержания в СИЗО.

Следственные действия в отношении украинцев продолжаются, но после ознакомления адвокатов и их подзащитных с постановлением о назначении новых экспертиз, российское следствие пошло на уступку. Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По словам защитника, следователи назначили техническую экспертизу артиллерийского вооружения катеров «Никополь» и «Бердянск».

Российское следствие также планирует ситуационную экспертизу. Все следственные действия проведут до конца апреля, а некоторые припадут на майские праздники.

Разрешение на телефонные разговоры предоставили только сейчас, хотя украинская сторона обращалась к следствию по этому поводу множество раз.

По словам адвоката, защита рассчитывает, что разрешение на звонки домой распространится на всех 24 моряков.

Как ранее сообщал «Ракурс», московский суд продлил арест украинским военнопленным морякам до 24 июля.