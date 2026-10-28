Россия строит площадку для запуска до 100 дронов в Ростовской области. Фото:

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Ракурс

Росія будує новий майданчик для запуску реактивних ударних безпілотників у Ростовській області.

Облаштування нового пускового майданчика триває на військовому аеродромі «Міллерово», що межує з тимчасово окупованою частиною Луганської області. Об'єкт готують для підготовки та запуску реактивних ударних БпЛА — імовірно, «Герань-4», «Герань-5» та їхніх модифікацій. Після того, як будівництво буде завершене, з цього майданчика можна буде запускати до 100 БпЛА на добу. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 28 жовтня повідомило у Telegram.

У розвідці поінформували, що наприкінці серпня 2026 року на цій ділянці ще не було помітно активного будівництва. Але вже в жовтні росіяни там збудували пускові позиції й облаштували іншу інфраструктуру.

Окрім того, там зазначили, що новий майданчик зможе використовувати наявну дорожню, логістичну та технічну інфраструктуру аеродрому.

Наголошується, що фактична інтенсивність використання пускового майданчика залежатиме від різних факторів: постачання готових безпілотників, наявність пального та бойових частин до дронів, кількість підготовлених розрахунків, справність обладнання та поставлених завдань.

У ГУР додали, що росіяни, ймовірно, захищатимуть майданчик для «Шахедів» тими ж засобами ППО, що й летовище «Міллерово».

Нагадаємо, у червні ЗМІ повідомляли, що Росія збудувала щонайменше п’ять нових пускових майданчиків для ударних дронів типу Shahed-136. Ці об'єкти розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ. Частина з цим майданчиків з’явилася лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону.