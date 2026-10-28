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Россияне обстреляли Харьков и эвакуационную группу в Харьковской области. Фото: полиция

Россияне обстреляли Харьков и эвакуационную группу в области — есть погибший и раненые

28 окт 2026, 17:53
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Російський безпілотник 28 жовтня вдарив по Основ’янському району Харкова.

На місці влучання дрона-камікадзе спалахнула пожежа. Загинув 38-річний чоловік. Постраждали четверо осіб, серед яких жінка та троє чоловіків. Потерпілим вже надали необхідну медичну допомогу. Про це поліція Харківської області повідомила у Facebook.

На місці події працюють екстрені служби. А правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

Також сьогодні ворог атакував евакуаційну групу поліції «Білі янголи», яка спільно з представниками товариства Червоного хреста України прямувала до населеного пункту Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, щоб вивезти цивільних.

Під час руху російський FPV-дрон влучив у броньоване поліцейське авто. Поранень зазнали двоє правоохоронців. Службове авто залишилося на ходу, хоч й було пошкоджене.

Нагадаємо, 27 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по центру Слов’янська двома авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок атаки було зруйновано корпус навчального закладу, який є був однією з візитівок Слов’янська. Також пошкоджені багатоповерхівки, кафе, магазини та церква. Легке поранення отримала одна жінка.

Источник: Ракурс


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