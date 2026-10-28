Росіяни обстріляли Харків та евакуаційну групу в Харківській області. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n217093-rosiyany-obstrilyaly-harkiv-ta-evakuaciynu-grupu-v-oblasti-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Російський безпілотник 28 жовтня вдарив по Основ’янському району Харкова.

На місці влучання дрона-камікадзе спалахнула пожежа. Загинув 38-річний чоловік. Постраждали четверо осіб, серед яких жінка та троє чоловіків. Потерпілим вже надали необхідну медичну допомогу. Про це поліція Харківської області повідомила у Facebook.

На місці події працюють екстрені служби. А правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

Також сьогодні ворог атакував евакуаційну групу поліції «Білі янголи», яка спільно з представниками товариства Червоного хреста України прямувала до населеного пункту Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, щоб вивезти цивільних.

Під час руху російський FPV-дрон влучив у броньоване поліцейське авто. Поранень зазнали двоє правоохоронців. Службове авто залишилося на ходу, хоч й було пошкоджене.

Нагадаємо, 27 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по центру Слов’янська двома авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок атаки було зруйновано корпус навчального закладу, який є був однією з візитівок Слов’янська. Також пошкоджені багатоповерхівки, кафе, магазини та церква. Легке поранення отримала одна жінка.