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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

Росіяни завади авіаудару по центру Слов’янська — є поранені (ФОТО, ВІДЕО)

28 жов 2026, 10:11
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Російські загарбники вчора, 27 жовтня, ввечері завдали чергового авіаудару по центру Слов’янська двома авіабомбами ФАБ-250.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Зруйновано корпус навчального закладу, який є був однією з візитівок Слов’янська. Пошкоджено багатоповерхівки, кафе, магазини, церкву. Легке поранення отримала одна жінка. Допомога їй надана амбулаторно, — розповів він.

Загалом за вчорашній день через ворожі обстріли у Словʼянську, крім цього, пошкоджено чотири приватні і два багатоповерхові будинки, а також автівки. Поранено двох людей.

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

Джерело: Ракурс


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