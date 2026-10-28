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Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях
Россияне помехи авиаудара по центру Славянска — ранены (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217077-rossiyane-pomehi-aviaudara-po-centru-slavyanska-raneny-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 27 жовтня, ввечері завдали чергового авіаудару по центру Слов’янська двома авіабомбами ФАБ-250.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Зруйновано корпус навчального закладу, який є був однією з візитівок Слов’янська. Пошкоджено багатоповерхівки, кафе, магазини, церкву. Легке поранення отримала одна жінка. Допомога їй надана амбулаторно, — розповів він.
Загалом за вчорашній день через ворожі обстріли у Словʼянську, крім цього, пошкоджено чотири приватні і два багатоповерхові будинки, а також автівки. Поранено двох людей.