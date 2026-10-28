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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях

Россияне помехи авиаудара по центру Славянска — ранены (ФОТО, ВИДЕО)

28 окт 2026, 10:11
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Російські загарбники вчора, 27 жовтня, ввечері завдали чергового авіаудару по центру Слов’янська двома авіабомбами ФАБ-250.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Зруйновано корпус навчального закладу, який є був однією з візитівок Слов’янська. Пошкоджено багатоповерхівки, кафе, магазини, церкву. Легке поранення отримала одна жінка. Допомога їй надана амбулаторно, — розповів він.

Загалом за вчорашній день через ворожі обстріли у Словʼянську, крім цього, пошкоджено чотири приватні і два багатоповерхові будинки, а також автівки. Поранено двох людей.

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

Источник: Ракурс


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