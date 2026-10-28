Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/n217077-rossiyane-pomehi-aviaudara-po-centru-slavyanska-raneny-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 27 жовтня, ввечері завдали чергового авіаудару по центру Слов’янська двома авіабомбами ФАБ-250.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Зруйновано корпус навчального закладу, який є був однією з візитівок Слов’янська. Пошкоджено багатоповерхівки, кафе, магазини, церкву. Легке поранення отримала одна жінка. Допомога їй надана амбулаторно, — розповів він.

Загалом за вчорашній день через ворожі обстріли у Словʼянську, крім цього, пошкоджено чотири приватні і два багатоповерхові будинки, а також автівки. Поранено двох людей.