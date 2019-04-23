Аваков передав послу Франції вкрадену картину вартістю 1,5 млн доларів. Фото: dhgate

https://racurs.ua/ua/n121160-avakov-peredav-poslu-franciyi-vkradenu-kartynu-vartistu-1-5-mln-dolariv-foto-video.html

Ракурс

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков передав французькому послу Ізабель Дюмон картину, яку ймовірно намалював в 1915 році Поль Сіньяк. Її в 2018 році викрали з Франції.

Картину вартістю 1,5 млн дол. знайшли 15 квітня у чоловіка, якого підозрюють у вбивстві київського ювеліра Сергія Кисельова. Про це повідомляє «Еспресо».

Картину під назвою «Порт Ла-Рошель» викрали з музею в місті Нансі і тепер вона повернеться на батьківщину.

Як раніше повідомляв «Ракурс», поліція розкрила вбивство київського ювеліра і затримала трьох підозрюваних. Під час обшуку у них, крім картини, також вилучили арсенал боєприпасів і зброї.