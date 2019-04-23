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Ракурс
Аваков передав послу Франції вкрадену картину вартістю 1,5 млн доларів. Фото: dhgate

Аваков передав послу Франції вкрадену картину вартістю 1,5 млн доларів (ФОТО, ВІДЕО)

23 кві 2019, 18:11
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков передав французькому послу Ізабель Дюмон картину, яку ймовірно намалював в 1915 році Поль Сіньяк. Її в 2018 році викрали з Франції.

Картину вартістю 1,5 млн дол. знайшли 15 квітня у чоловіка, якого підозрюють у вбивстві київського ювеліра Сергія Кисельова. Про це повідомляє «Еспресо».

Картину під назвою «Порт Ла-Рошель» викрали з музею в місті Нансі і тепер вона повернеться на батьківщину. Фото: главное

Картину під назвою «Порт Ла-Рошель» викрали з музею в місті Нансі і тепер вона повернеться на батьківщину.

Як раніше повідомляв «Ракурс», поліція розкрила вбивство київського ювеліра і затримала трьох підозрюваних. Під час обшуку у них, крім картини, також вилучили арсенал боєприпасів і зброї.


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