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Ракурс
Аваков передал послу Франции украденную картину стоимостью 1,5 млн долларов. Фото: dhgate

Аваков передал послу Франции украденную картину стоимостью 1,5 млн долларов (ФОТО, ВИДЕО)

23 апр 2019, 18:11
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков передал французскому послу Изабель Дюмон картину, которую предполагаемо нарисовал в 1915 году Поль Синьяк. Ее в 2018 году похитили из Франции.

Картину стоимостью 1,5 млн долл. нашли 15 апреля у мужчины, которого подозревают в убийстве киевского ювелира Сергея Киселева. Об этом сообщает «Еспресо».

Картину под названием «Порт Ла-Рошель» украли из музея в городе Нанси и теперь она вернется на родину. Фото: главное

Картину под названием «Порт Ла-Рошель» украли из музея в городе Нанси и теперь она вернется на родину.

Как ранее сообщал «Ракурс», полиция раскрыла убийство киевского ювелира и задержала троих подозреваемых. Во время обыска у них, кроме картины, также изъяли арсенал боеприпасов и оружия.


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