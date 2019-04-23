В Киеве три района остались без горячей воды. Фото: Объектив

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Ракурс

В Киеве три района оставили без горячей воды на две недели. Отключение горячей воды обусловлено гидравлическими испытаниями, которые необходимы для снижения уровня аварийности в следующем отопительном сезоне.

Испытания пройдут с апреля по август и теперь отключили первые три района. Каждый участок будут испытывать на прочность и проверят на плотность. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Испытания на каждом участке продлятся две недели. В случае обнаружения повреждений техники проведут ремонтные работы.

Сейчас продолжаются работы в Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах. Без воды остались 54 здания. Восстановить водоснабжение в КГГА обещают уже восьмого апреля, ведь до седьмого включительно там будут продолжаться испытания.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве в ноябре прорвало трубу и улицу залило кипятком. В тот месяц в столице регулярно случались повреждения теплосети.