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Ракурс
Зеленскому позвонил Туск: президент Евросовета ждет сотрудничества. Фото: RFI

Зеленскому позвонил Туск: президент Евросовета ждет сотрудничества

23 апр 2019, 20:07
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Будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня позвонил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Во время разговора Туск заявил, что Европейский Союз поддерживает Украину и ждет дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщил Туск на своей странице в Twitter.

Туск рассказал о звонке Зеленскому. Фото: Twitter

Также председатель Евросовета рассказал о будущем саммите Украины и Европейского союза в июле.

Отметим, что Туск в Twitter упомянул действующего главу государства Петра Порошенко. Председатель Евросовета подчеркнул пять лет хорошего сотрудничества и заявил, что справедливые и свободные выборы являются лучшим доказательством демократии в стране.

Туск назвал украинские выборы свободными

Как ранее сообщал «Ракурс», в Совете Европы поделились своими ожиданиями от будущего президентства Зеленского.

Источник: Ракурс


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