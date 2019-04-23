Зеленскому позвонил Туск: президент Евросовета ждет сотрудничества. Фото: RFI

https://racurs.ua/n121163-zelenskomu-pozvonil-tusk-prezident-evrosoveta-jdet-sotrudnichestva.html

Ракурс

Будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня позвонил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Во время разговора Туск заявил, что Европейский Союз поддерживает Украину и ждет дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщил Туск на своей странице в Twitter.

Также председатель Евросовета рассказал о будущем саммите Украины и Европейского союза в июле.

Отметим, что Туск в Twitter упомянул действующего главу государства Петра Порошенко. Председатель Евросовета подчеркнул пять лет хорошего сотрудничества и заявил, что справедливые и свободные выборы являются лучшим доказательством демократии в стране.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Совете Европы поделились своими ожиданиями от будущего президентства Зеленского.