Погоду на Пасху обещают солнечную, на западе дождь. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода на Пасху в Украине 28 апреля будет теплой. Синоптики обещают до 24° тепла.

На территории страны ожидается солнечная теплая погода, но в западных областях возможен дождь с грозами. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Киеве 28 апреля ожидается теплая и солнечная. Синоптики прогнозируют 9−11° тепла ночью и 21−23° выше нуля днем.

Во Львове 28 апреля также ожидается теплый день. Синоптики обещают небольшой дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 10−12° тепла, а днем ​​поднимется до 16−18° выше нуля.

Погода в Днепре 28 апреля будет теплой. Синоптики прогнозируют 9−11° выше нуля ночью, а днем ​​температура воздуха составит 21−23° тепла.

В Харькове 28 апреля будет тепло и облачно. Столбики термометров ночью покажут 9−11° тепла, а днем ​​температура воздуха прогреется до 21−23°.

Погода в Одессе 28 апреля будет солнечной и теплой. Температура воздуха ночью будет колебаться от 7−9° тепла, а днем ​​составит всего 19−21° выше нуля.

Как ранее сообщал «Ракурс», завтра в Украине продолжится потепление.