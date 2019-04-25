Ахметову дозволили стати монополістом у постачанні електроенергії. Фото: Finclub

https://racurs.ua/ua/n121242-ahmetovu-dozvolyly-staty-monopolistom-u-postachanni-elektroenergiyi.html

Ракурс

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив бізнесмену Рінату Ахметову придбати ще два обленерго і таким чином стати монополістом у сфері електропостачання.

На засідання, яке пройшло сьогодні, АМКУ дозволив ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» придбати акції «Київобленерго» та «Одесаобленерго» у групи «VS Energy». Про це повідомляє видання «Наші гроші».

За інформацією видання, кількість придбаних акцій дасть Ахметову контроль над 50% в цих підприємствах. Під час голосування більшість присутніх проголосували за дозвіл покупки.

Відомо, що підтримали Ахметова голова комітету Юрій Терентьєв, обидві його заступниці (Марія Ніжнік та Ніна Сідоренко) та держуповноважена Марія Процишен.

Агія Загребельська та Світлана Панаіотіді залишились у меншості.

Видання стверджує, що група Ахметова завдяки новому придбанню значно перевищила дозволений поріг у 35%, що говорить про монополізацію ринку.

У комітеті зазначають, що концентрація на ринку не призводить до монополізації і обмеження конкуренції.

Група Ріната Ахметова контролює понад 80% теплової енергогенерації, Бурштинський енергоострів та понад 80% видобутку енергетичного вугілля.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Ахметов став найбагатшим українцем 2018 року.