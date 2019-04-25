Штрафи за порушення мовного закону відклали на три роки. Фото:

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Верховна Рада перенесла на три роки введення в дію адміністративної відповідальності за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Впродовж цих трьох років по всій території України діятимуть центри, які навчатимуть української мови. Про це 25 квітня заявив голова парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький на пленарному засіданні, яке транслювали українські ЗМІ.

Прикінцевими положеннями мовного закону Кодекс України про адміністративні правопорушення поповнився ст. 188−52 і 188−53. Передбачається штраф у розмірі від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення вимог закону про мову щодо застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах.

Такі ж штрафи отримують і ті, хто порушуватиме мовний закон у судах, Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чекає на порушників вимог закону про мову у сфері освіти, науки, культури, книговидання, у користувацьких інтерфейсах комп’ютерних програм та сайтів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної і проектної документації, реклами, охорони здоров’я, спорту, телекомунікацій та поштового зв’язку, транспорту.

Якщо ж цей закон порушуватимуть журналісти та ЗМІ, то їм передбачається штраф від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила мовний закон, розгляд якого тривав з лютого. Цей документ повинен популяризувати українську мову та забезпечити право громадян України на одержання послуг державною мовою. Планується створити посаду уповноваженого із захисту мови, працюватимуть центри із вивчення мови, передбачається створення Національної комісії з мовних стандартів.