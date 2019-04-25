Штрафы за нарушение языкового закона отложили на три года. Фото:

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Верховная Рада перенесла на три года введение в действие административной ответственности за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В течение этих трех лет по всей территории Украины будут действовать центры, которые будут обучать украинскому языку. Об этом 25 апреля заявил председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий на пленарном заседании, которое транслировали украинские СМИ.

Заключительными положениями языкового закона Кодекс Украины об административных правонарушениях пополнился ст. 188−52 и 188−53. Предусматривается штраф в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушение требований закона о языке касательно применения государственного языка во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в органах государственной власти, органах власти Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления, на государственных и коммунальных предприятиях.

Такие же штрафы получают и те, кто будет нарушать закон в судах, Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.

Штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан ждет нарушителей требований закона о языке в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, в пользовательских интерфейсах компьютерных программ и сайтов, в сфере информации для общего ознакомления, публичных мероприятий, технической и проектной документации, рекламы, здравоохранения, спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, транспорта.

Если же этот закон будут нарушать журналисты и СМИ, то им предусматривается штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о языке, рассмотрение которого продолжалось с февраля. Этот документ должен популяризировать украинский язык и обеспечить право граждан Украины на получение услуг на государственном языке. Планируется создать должность уполномоченного по защите языка, будут работать центры по изучению языка, предусматривается создание Национальной комиссии по языковым стандартам.