Закон о языке приняли в Раде. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n121219-zakon-o-yazyke-prinyali-v-rade.html

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Языковой закон приняла Верховная Рада Украины. «За» проголосовали 278 народных избранников.

Законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» рассматривался в парламенте с февраля. Последние 20 из более чем 2 тыс. поправок депутаты проработали сегодня утром.

Документ призван популяризировать украинский язык и обеспечить право граждан Украины на получение услуг на государственном языке, в частности, путем создания должности уполномоченного по его защите, центров по изучению языка и Национальной комиссии языковых стандартов.

Законопроект состоит из около 60 статей, меняет другие 50 законодательных актов и нормирует более 30 сфер жизни украинцев.

Как известно, в феврале 2018 года Конституционный суд Украины принял решение, которым закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон Кивалова-Колесниченко) был признан неконституционным в связи с нарушением процедуры его принятия. Этот закон позволял официальное использование региональных языков в работе органов государственной власти при проживании на территории не менее 10% носителей этих языков. Также он предусматривал, что в 13-ти областях русский язык получал статус регионального, что практически приравнивало его к государственному. После его отмены в Украине не было закона о государственном языке.