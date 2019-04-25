Закон про мову ухвалили у Раді. Фото: Укрінформ

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Мовний закон ухвалила Верховна Рада України. «За» проголосували 278 народних обранців.

Законопроект № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної» розглядався в парламенті з лютого. Останні 20 із понад 2 тис. поправок депутати опрацювали сьогодні вранці.

Документ покликаний популяризувати українську мову та забезпечити право громадян України на одержання послуг державною мовою, зокрема, шляхом створення посади уповноваженого з її захисту, центрів із вивчення мови та Національної комісії з мовних стандартів.

Законопроект складається з близько 60 статей, змінює інші 50 законодавчих актів і внормовує понад 30 сфер життя українців.

Як відомо, в лютому 2018 року Конституційний суд України ухвалив рішення, яким закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон Ківалова-Колесніченка) було визнано неконституційним через порушення процедури його ухвалення. Цей закон дозволяв офіційне використання регіональних мов у роботі органів державної влади у разі проживання на території щонайменше 10% носіїв цих мов. Також він передбачав, що в 13-х областях російська мова набувала статусу регіональної, що практично прирівнювало її до державної. Після його скасування в Україні не було закону про державну мову.