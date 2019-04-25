Переїданню сприяють певні нейрони – вчені

https://racurs.ua/ua/n121218-pereyidannu-spryyaut-pevni-neyrony-vcheni.html

Ракурс

Вчені виявили нейрони мозку, які сприяють переїданню. Вони виробляють білок, який, в свою чергу, стимулює відчуття задоволення від надлишку калорійної їжі.

Американські вчені з Університету Північної Кароліни провели експерименти і виявили, як можна знизити переїдання. Про це повідомляється в журналі Neuron, передає naked science.

Свої експеримент дослідники провели на мишах. Вчених надихнуло одне з останніх відкриттів колег з Кембриджського університету. Ці дослідники порівняли гени 1,5 тис. худих і 2 тис. повних осіб.

Стрункі люди володіли невеликим генетичним ризиком, на відміну від випробуваних із зайвою вагою. Були виявлені локуси (місце розташування гена в хромосомі), які, ймовірно, пов’язані з ризиком набору ваги.

Щоб переконатися, вчені з Мічигану повели експерименти над мишами, під час яких відстежували, як мозок впливає і реагує на споживання їжі.

Так, було виявлено, що калорійна їжа може викликати переїдання, навіть коли мозок сигналізує про задоволення голоду. Це пов’язано з тим, що мозок володіє не тільки ланцюгами, які відповідають за голод, а й тими, що відповідають за смак їжі.

Також вчені виявили, що під час прийому висококалорійної їжі, флуоресцентна молекула поширюється по іншому шляху нейронів. Потім відбувається запуск циклу, який, в свою чергу, впливає на область мозку, що відповідає за обробку емоцій.

Вдалося з’ясувати, що з цим пов’язано вироблення білка ноціцептину експресуючими клітинами. Коли вчені пригальмували діяльність цих клітин, гризуни перестали переїдати і схудли.

Вчені вважають, що в майбутньому зможуть таким же способом рятувати від переїдання людей.

Як раніше повідомляв «Ракурс», соцмережі здатні прищепити дітям певні смакові переваги. Однак підлітки наслідують любов тільки до висококалорійної їжі.