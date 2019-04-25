Перееданию способствуют определенные нейроны. Фото: Teletype

https://racurs.ua/n121218-pereedaniu-sposobstvuut-opredelennye-neyrony-uchenye-foto.html

Ракурс

Ученые обнаружили нейроны мозга, которые способствуют перееданию. Они вырабатывают белок, который, в свою очередь, стимулирует ощущение удовольствия от переизбытка калорийной еды.

Американские ученые из Университета Северной Каролины провели эксперименты и обнаружили, как можно снизить переедание. Об этом сообщается в журнале Neuron, передает naked science.

Свои эксперимент исследователи провели на мышах. Ученых вдохновило одно из последних открытий коллег из Кембриджского университета. Эти исследователи сравнили гены 1,5 тыс. худых и 2 тыс. полных людей.

Стройные люди обладали небольшим генетическим риском, в отличие от испытуемых с лишним весом. Были обнаружены локусы (местоположение гена в хромосоме), которые, предполагаемо, связаны с риском набора веса.

Чтобы убедиться, ученые из Мичигана повели эксперименты над мышами, во время которых отслеживали, как мозг влияет и отзывается на потребление пищи.

Так, было обнаружено, что калорийная пища может вызвать переедание, даже когда мозг сигнализирует об удовлетворении голода. Это связано с тем, что мозг обладает не только цепями, которые отвечают за голод, но и теми, что отвечают за вкус еды.

Также ученые обнаружили, что во время приема высококалорийной пищи, флуоресцентная молекула распространяется по другому пути нейронов. Затем происходит запуск цикла, который, в свою очередь, влияет на область мозга, отвечающей за обработку эмоций.

Удалось выяснить, что с этим связана выработка белка ноцицептина экспрессирующими клетками. Когда ученые притормозили деятельность этих клеток, грызуны перестали переедать и похудели.

Ученые полагают, что в будущем смогут таким же способом избавлять от переедания людей.

Как ранее сообщал «Ракурс», соцсети способны привить детям определенные вкусовые предпочтения. Однако подростки наследуют любовь только к высококалорийной еде.