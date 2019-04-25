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Ракурс
В чистый четверг и в день рассмотрения языкового закона депутатам в Раде подарили Библии, фото — Честно

В чистый четверг депутатам в Раде подарили Библии (ФОТО)

25 апр 2019, 10:30
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В чистый четверг и в день рассмотрения языкового закона депутатам в Верховной Раде подарили Библии.

«В кулуарах Верховной Рады депутатам в чистый четверг дарят Библии от имени депутата „Народного фронта“», — сообщает 25 апреля движение «Честно» в Твиттер.

«Честно» опубликовал и соответствующие фото из парламента.

В чистый четверг и в день рассмотрения языкового закона депутатам в Раде подарили Библии, фото — Честно

Подарок народным избранникам решило сделать межфракционное депутатское объединение «За духовность, нравственность и здоровье Украины». Избранники отметили, что целью акции является «призыв к политикам обратить свои мысли к духовным ценностям и воскресению Иисуса Христа и объединиться в молитве за Украину и ее будущее, несмотря на все политические баталии».

Межфракционное объединение «За духовность, нравственность и здоровье Украины» возглавляет нардеп Павел Унгурян.

В чистый четверг и в день рассмотрения языкового закона депутатам в Раде подарили Библии, фото — Честно

В чистый четверг и в день рассмотрения языкового закона депутатам в Раде подарили Библии, фото — Честно

В чистый четверг и в день рассмотрения языкового закона депутатам в Раде подарили Библии, фото — Честно

В чистый четверг и в день рассмотрения языкового закона депутатам в Раде подарили Библии, фото — Честно

Напомним, что сегодня, в чистый четверг, Рада готовится окончательно рассмотреть важный законопроект № 5670-д — «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В чистый четверг и в день рассмотрения языкового закона депутатам в Раде подарили Библии, фото — Честно

Источник: Ракурс


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