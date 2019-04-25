Чистый четверг: что принято делать в этот день. Фото: НВ Style

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Чистый четверг как четвертый день страстной недели диктует свои правила. В частности, есть дела и обряды, которые принято делать именно в этот день, в рамках подготовки к светлому празднику Пасхи.

В чистый четверг Иисус омыл ноги своим ученикам, а затем разделил с ними хлеб и вино на Тайной вечере. С тех пор в эти дни принято причащаться и наводить порядок в доме.

В этот день христиане вспоминают не только Тайную вечерю Иисуса с учениками, но и то, что Иисус рассказал, что один из Апостолов предаст его. Предателем, как известно, оказался Иуда Искариот.

В чистый четверг христиане причащаются в храме, затем начинают масштабную уборку в доме. В этот день хозяйки выбрасывают старые вещи, стирают грязную одежду и убирают в доме.

Очень важно в этот день смыть свои грехи. Вечером христиане зажигают дома лампадки и начинаю следующий этап подготовки к Пасхе.

Хозяйки начинают красить яйца и выпекать куличи. Также в этот день очень полезно сходить на стрижку. Некоторые верят, что она может избавить от сглаза.

В этот важный день страстной недели нельзя веселиться, обижаться и думать о плохом. Когда Иисус омыл ноги своим ученикам, он сказал им, что подает пример и теперь они должны также омывать ноги друг другу.

Важно помнить, что печь куличи и красить яйца нельзя до окончания уборки в доме. Также нельзя, чтобы в доме оставалась грязная посуда или вещи, а грязную воду после уборки надо выливать за пределами дома.

Будьте осторожны, в чистый четверг не рекомендуется одалживать кому-либо свои вещи.