Выдачу российских паспортов в Украине осудили в Госдепартаменте США. Фото: УНИАН

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Ракурс

Выдача российских паспортов на территории Донбасса получила незамедлительную реакцию США.

В Государственном департаменте США резко осудили вчерашнее решение президента России Владимира Путина и потребовали вернуться к реализации Минских соглашений. Об этом сообщается на сайте госдепартамента.

Решение Путина в США назвали провокационной акцией, которая усиливает нападение на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также там подчеркнули, что выдача паспортов мешает реинтеграции региона и препятствует реализации Минских соглашений.

Данное решение Россия озвучила через три дня после избрания следующего президента Украины, которым станет Владимир Зеленский. Будущий глава государства неоднократно заявлял о готовности идти на переговоры для дальнейшего выполнения Минских соглашений и завершения конфликта, в котором уже погибли около 13 тыс. человек.

Департамент отметил, что Россия должна решить, хочет ли она выполнять свои обязательства или продолжит эскалацию конфликта на востоке Украины.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в своем интервью «Громадському» рассказал, что Россия планирует провести перепись населения на востоке Украины и верификацию пенсионеров.

Последняя процедура предусматривает отказ от украинского паспорта. Так, пенсионеры окажутся без соцвыплат от Украины, не смогут пересекать линию соприкосновения и фактически окажутся запертыми на территории Луганской и Донецкой областей.

Как ранее сообщал «Ракурс», Путин вчера подписал договор об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов украинцам.