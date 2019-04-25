Видачу російських паспортів в Україні засудили в Держдепартаменті США. Фото: УНИАН

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Ракурс

Видача російських паспортів на території Донбасу отримала негайну реакцію США.

У Державному департаменті США різко засудили вчорашнє рішення президента Росії Володимира Путіна і вимагають повернутися до реалізації Мінських угод. Про це повідомляється на сайті держдепартаменту.

Рішення Путіна в США назвали провокаційною акцією, яка посилює напад на територіальну цілісність і суверенітет України.

Також там наголосили, що видача паспортів заважає реінтеграції регіону і перешкоджає реалізації Мінських угод.

Це рішення Росія озвучила через три дні після обрання наступного президента України, яким стане Володимир Зеленський. Майбутній голова держави неодноразово заявляв про готовність йти на переговори для подальшого виконання Мінських угод і завершення конфлікту, в якому вже загинули близько 13 тис. осіб.

Департамент зазначив, що Росія повинна вирішити, чи хоче вона виконувати свої зобов’язання або продовжить ескалацію конфлікту на сході України.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в своєму інтерв’ю «Громадському» розповів, що Росія планує провести перепис населення на сході України і верифікацію пенсіонерів.

Остання процедура передбачає відмову від українського паспорта. Так, пенсіонери залишаться без соцвиплат від України, не зможуть перетинати лінію дотику і фактично виявляться замкнутими на території Луганської та Донецької областей.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Путін вчора підписав договір про спрощену процедуру видачі російських паспортів українським громадянам.