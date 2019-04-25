Коровай, бронепоїзд і секретність: Путін розпочав переговори з Кім Чен Ином, фото — ТАСС

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Президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин почали переговори на Далекому Сході РФ.

Путін і Кім зустрілися в кампусі місцевого університету на острові Російський, повідомляє ТАСС. Лідери привітали один одного рукостисканням і зробили короткі заяви для преси.

Російсько-північнокорейські переговори на вищому рівні триватимуть чотири годин. Спілкування Путіна і Кім Чен Ина тет-а-тет триватиме близько години, потім зустріч продовжиться за участю делегацій двох країн і закінчиться прийомом. Повідомлялися, що лідери обох країн обговорять питання ядерного роззброєння Корейського півострова.

Кім Чен Ин приїхав до Владивостока на бронепоїзді вранці 24 квітня. На станції Хасан приморські школярки піднесли йому коровай. Після урочистої церемонії він вирушив на острів Російський, де його розмістили в готелі.

Це перший візит нинішнього керівника КНДР в РФ. Його попередник Кім Чен Ір був в Росії тричі, востаннє — у 2011 році.

На саміті у Владивостоці працюють вісім журналістів з КНДР. Вони дотримуються специфічного дрес-коду: чоловіки і жінки одягнені у темні костюми, на лацканах піджаків — значки з портретами Кім Ір Сена і Кім Чен Іра на червоному тлі.