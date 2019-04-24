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Кім Чен Ин прибув на територію РФ. Фото: ТАСС

Кім Чен Ин прибув у Росію на броньованому потязі (ВІДЕО)

24 кві 2019, 08:26
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Кім Чен Ин, глава Корейської Народно-Демократичної Республіки, 24 квітня прибув на територію Російської Федерації.

На прикордонній станції Хасан Приморського краю він зійшов з броньованого поїзда, яким вирушив у подорож. Лідера КНДР на платформі зустрічала росіянки у національних костюмах, запропонували йому коровай. Скуштувати коровай глава Північної Кореї відмовився. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Далі бронепотягом Кім Чен Ин їхатиме до Владивостока. Очікується, що 25 квітня він зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Як відомо, Путін та Кім Чен Ин раніше ніколи особисто не зустрічалися. У Пхеньяні розраховують на цю зустріч, особливо після того, як у В'єтнамі були провалені переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у квітні планував відвідати Російську Федерацію. До Росії його запросив президент Володимир Путін. Деталі майбутньої зустрічі та тема переговорів очільників обох країн наразі невідомі.


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