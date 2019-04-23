Генсек НАТО і Меркель зателефонували Зеленському. Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n121168-gensek-nato-i-merkel-zatelefonuvaly-zelenskomu.html

Ракурс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зателефонував сьогодні майбутньому президенту України Володимиру Зеленському.

За словами Столтенберга, він привітав Зеленського з перемогою і запросив відвідати штаб-квартиру Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомив Столтенберг на своїй сторінці в Twitter.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель також сьогодні зателефонувала Зеленському. Політики погодилися підтримувати між країнами близькі стосунки.

Канцлер заявила, що Німеччина готова продовжити підтримувати Україну в реформах і територіальній цілісності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», майбутньому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні зателефонував голова Європейської Ради Дональд Туск.