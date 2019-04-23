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Генсек НАТО і Меркель зателефонували Зеленському. Фото: Дело
Генсек НАТО і Меркель зателефонували Зеленськомуhttps://racurs.ua/ua/n121168-gensek-nato-i-merkel-zatelefonuvaly-zelenskomu.htmlРакурс
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зателефонував сьогодні майбутньому президенту України Володимиру Зеленському.
За словами Столтенберга, він привітав Зеленського з перемогою і запросив відвідати штаб-квартиру Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомив Столтенберг на своїй сторінці в Twitter.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель також сьогодні зателефонувала Зеленському. Політики погодилися підтримувати між країнами близькі стосунки.
Канцлер заявила, що Німеччина готова продовжити підтримувати Україну в реформах і територіальній цілісності.
Як раніше повідомляв «Ракурс», майбутньому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні зателефонував голова Європейської Ради Дональд Туск.
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