Українські військовополонені моряки: Міжнародний трибунал призначив слухання. Фото: Україна молода

https://racurs.ua/ua/n121167-ukrayinski-viyskovopoloneni-moryaky-mijnarodnyy-trybunal-naznachyv-sluhannya.html

Ракурс

Справу українських військовополонених моряків розгляне Міжнародний трибунал з морського права.

Президент організації призначив засідання на 10−11 травня цього року. Про це повідомила заступник голови Міністерства закордонних справ України Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

16 квітня Україна направила запит до Трибуналу з приводу імунітету трьох українських кораблів та 24 військових моряків на борту, який захопила Російська Федерація.

У своєму запиті Україна посилається на міжнародне право, згідно з яким судна та моряки не можуть бути захоплені чи піддаватись судочинству.

Саме тому Україна звернулась до Трибуналу з запитом про введення заходів проти Росії, які б могли убезпечити українських моряків від нанесення непоправної шкоди.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні російські слідчі дозволили морякам зателефонувати додому. Однак разом з цим вони призначили низку нових експертиз для військових та їх кораблів.