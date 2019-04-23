ЦВК підрахувала 100% голосів. Фото: УНИАН

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Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів від територіальних округів. Шоумен Володимир Зеленський отримав 73,22% голос виборців, а за чинного голову держави Петра Порошенка проголосували тільки 24,45% українців. За даними ЦВК, на вибори прийшли майже 18,5 млн осіб.

Імпічменту та притягнення до кримінальної відповідальності президента України Петра Порошенка вимагають судді Окружного адміністративного суду Києва, які розглядали справу про націоналізацію «Приватбанку». Судді звернулися до Вищої ради правосуддя, Генпрокуратури і Госбюро розслідувань зі скаргою на те, що Порошенко, міністр юстиції Павло Петренко і глава Нацбанку Яків Смолій нібито давали заяви з погрозами судовій системі.

Українським військовополоненим морякам дозволили зателефонувати додому вперше за п’ять місяців утримання в СІЗО. Також українцям призначили ситуаційну експертизу. Катери «Нікополь» і «Бердянськ» повинні будуть пройти технічну експертизу. Російський слідчих цікавить артилерійське озброєння суден.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує розкрадання 29 млн грн у ПАТ «Укрзалізниця». Саме стільки коштів ймовірно було незаконно зароблено на закупівлі кам’яного вугілля за завищеною вартістю. Протягом опалювального сезону організація закупила вугілля на понад 130 млн грн.

Екс-керівника Державної служби у справах ветеранів і учасників АТО підозрюють в сприянні розкраданню 22 млн грн бюджетних коштів. Протягом 2015 було укладено низку договорів між організацією і компаніями про надання психологічної допомоги бійцям. Однак обсяг наданих послуг було вказано неправильно, як і кількість отримавших допомогу.