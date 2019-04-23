ЦИК подсчитал 100% голосов. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n121166-glavnye-novosti-23-aprelya-cik-podschital-100-golosov-a-sudi-trebuut-impichmenta-poroshenko.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов от территориальных округов. Шоумен Владимир Зеленский получил 73,22% голос избирателей, а за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали только 24,45% украинцев. По данным ЦИК, на выборы пришли почти 18,5 млн человек.

Импичмента и привлечения к уголовной ответственности президента Украины Петра Порошенко требуют судьи Окружного административного суда Киева, которые рассматривали дело о национализации «Приватбанка». Судьи обратились в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Госбюро расследований с жалобой на то, что Порошенко, министр юстиции Павел Петренко и глава Нацбанка Яков Смолий якобы давали заявления с угрозами судебной системе.

Украинским военнопленным морякам разрешили позвонить домой впервые за пять месяцев содержания в СИЗО. Также украинцам назначили ситуационную экспертизу. Катера «Никополь» и «Бердянск» должны будут пройти техническую экспертизу. Российский следователей интересует артиллерийское вооружение суден.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует хищение 29 млн грн в ПАО «Укрзализныця». Именно столько средств предполагаемо было незаконно заработано на закупке каменного угля по завышенной стоимости. В течение отопительного сезона организация закупила уголь более чем на 130 млн грн.

Экс-руководителя Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО подозревают в содействии хищению 22 млн грн бюджетных средств. В течение 2015 был заключен ряд договоров между организацией и компаниями об оказании психологической помощи бойцам. Однако объем предоставленных услуг был указан неправильно, как и количество получивших помощь.