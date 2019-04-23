В хищении 22 млн грн ГБР подозревает экс-главу Службы ветеранов АТО. Фото: Петрозаводск ГОВОРИТ

https://racurs.ua/n121151-v-hischenii-22-mln-grn-gbr-podozrevaet-eks-glavu-slujby-veteranov-ato-foto.html

Ракурс

Бывшего руководителя Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО подозревают в содействии хищению 22 млн грн бюджетных средств.

О соответствующем подозрении экс-руководителя уведомили следователи Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках следствия было установлено, что в течение 2015 года между Госслужбой и компаниями, которые специализируются на оказании психологической помощи, был заключен ряд договоров. Впрочем, в них были указаны некорректные данные о количестве участников АТО, которым оказывалась психологическая помощь. Также неправильно был указан объем предоставленной помощи.

По мнению следователей, некорректные данные были указаны с целью завладения бюджетными средствами. В то же время руководитель Госслужбы по делам участников АТО не сделал никаких проверок указанной в договорах информации и, таким образом, помог в хищении бюджетных средств.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения экс-руководителю. Также проходят обыски по месту жительства всех причастных к преступлению.