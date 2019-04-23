Княжицкий поссорился с Нимченко в Раде из-за закона об украинском языке

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Ссора в Верховной Раде во время обсуждения поправок к законопроекту о функционировании украинского языка возникла между парламентарием от «Оппозиционного блока» Василием Нимченко и главой комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким.

Во время обсуждения языкового вопроса в кинематографии Нимченко заявил, что «нужно иметь голову, как гармошку», чтобы делать ссылки на другие законодательные акты, а не выписывать норму в законе. При этом нардеп отметил, что речь идет о «функционировании языка».

«Наш закон регулирует распространение украинского языка (мовы). А распространение языка он не регулирует. Закон не регулирует продажу в магазинах языка, ни свиного, ни телячьего. Это закон о мове», — заявил в ответ с трибуны парламента Княжицкий.

По словам нардепа Борислава Березы, такого хохота в зале давно не было.

Нимченко затем потребовал, чтобы Княжицкий извинился, а представитель «Народного фронта» заявил, что не оскорблял никаких языков. Тогда оппоблоковец пытался завершить выступление на русском языке, но ему выключили микрофон.

На видеозаписи этот момент необходимо искать по времени, указанном в кадре — 13.17:

Напомним, в течение марта-апреля нардепы рассматривают поправки к языковому закону. В четверг, 25 апреля, Верховная Рада должна завершить рассмотрение всех поправок и перейти к голосованию. Также в этот день ожидается акция под стенами парламента с призывом к нардепам принять закон о функционировании украинского языка.