Мовний закон: у Раді Княжицький посварився з Німченком через мову та язик

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Сварка у Верховній Раді під час обговорення поправок до законопроекту про функціонування української мови виникла між парламентарем від «Опозиційного блоку» Василем Німченком та головою комітету Ради з питань культури і духовності Миколою Княжицьким.

Під час обговорення мовного питання в кінематографії Німченко заявив, що «треба мати голову, як гармошку», щоб робити посилання на інші законодавчі акти, а не виписувати норму в законі. При цьому нардеп зазначив, що йдеться про «функціонування язика».

«Наш закон регулює поширення та розповсюдження української мови. А розповсюдження язика він не регулює. Закон не регулює продаж в магазинах язика, ані свинячого, ані телячого. Це закон про мову», — заявив у відповідь з трибуни парламенту Княжицький.

За словами нардепа Борислава Берези, такого реготу в залі давно не було.

Німченко також потім почав вимагати, щоб Княжицький вибачився, а представник «Народного фронту» заявив, що не ображав жодних мов. Тоді опоблоківець намагався перейти на виступ російською мовою, але йому вимкнули мікрофон.

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Нагадаємо, впродовж квітня нардепи розглядають поправки до мовного закону. У четвер, 25 квітня, Верховна Рада повинна завершити розгляд усіх правок та перейти до голосування. Також у цей день очікується акція під стінами парламенту із закликом до нардепів ухвалити закон про функціонування української мови.