Розкрадання 22 млн грн закидає ДБР екс-главі Служби ветеранів АТО. Фото: Петрозаводск ГОВОРИТ

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Колишнього керівника Державної служби у справах ветеранів та учасників АТО підозрюють у сприянні розкраданню 22 млн грн бюджетних коштів.

Про відповідну підозру екс-керівнику повідомили слідчі Державного бюро розслідувань, повідомляє прес-служба відомства.

У рамках слідства було встановлено, що протягом 2015 року між Держслужбою та компаніями, які спеціалізуються на наданні психологічної допомоги, було укладено низку договорів. Утім, у них було вказано некоректні дані щодо кількості учасників АТО, яким надавалась психологічна допомога. Також неправильно був зазначений обсяг наданої допомоги.

На думку слідчих, некоректні дані було зазначено з метою заволодіння бюджетними коштами. Водночас керівник Держслужби у справах учасників АТО не зробив жодних перевірок вказаної у договорах інформації та, таким чином, допоміг у розкраданні бюджетних коштів.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу екс-керівникові. Також тривають обшуки за місцями проживання усіх причетних до злочину.