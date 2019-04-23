Розкрадання 22 млн грн закидає ДБР екс-главі Служби ветеранів АТО (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121151-rozkradannya-22-mln-grn-zakydaie-dbr-eks-glavi-slujby-veteraniv-ato-foto.htmlРакурс
Колишнього керівника Державної служби у справах ветеранів та учасників АТО підозрюють у сприянні розкраданню 22 млн грн бюджетних коштів.
Про відповідну підозру екс-керівнику повідомили слідчі Державного бюро розслідувань, повідомляє прес-служба відомства.
У рамках слідства було встановлено, що протягом 2015 року між Держслужбою та компаніями, які спеціалізуються на наданні психологічної допомоги, було укладено низку договорів. Утім, у них було вказано некоректні дані щодо кількості учасників АТО, яким надавалась психологічна допомога. Також неправильно був зазначений обсяг наданої допомоги.
На думку слідчих, некоректні дані було зазначено з метою заволодіння бюджетними коштами. Водночас керівник Держслужби у справах учасників АТО не зробив жодних перевірок вказаної у договорах інформації та, таким чином, допоміг у розкраданні бюджетних коштів.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу екс-керівникові. Також тривають обшуки за місцями проживання усіх причетних до злочину.