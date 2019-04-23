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Ракурс
Украинские военнопленные моряки: Международный трибунал назначил слушания. Фото: Україна молода

Украинские военнопленные моряки: Международный трибунал назначил слушания

23 апр 2019, 22:56
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Дело украинских военнопленных моряков рассмотрит Международный трибунал по морскому праву.

Президент организации назначил заседание на 10−11 мая этого года. Об этом сообщила заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

Международный трибунал рассмотрит запрос Украины. Фото: Facebook

16 апреля Украина направила запрос в Трибунал по поводу иммунитета трех украинских кораблей и 24 военных моряков на борту, которых захватила Российская Федерация.

В своем запросе Украина ссылается на международное право, согласно которому суда и моряки не могут быть захвачены или подвергаться судопроизводству.

Именно поэтому Украина обратилась в Трибунал с запросом о введении мер против России, которые могли бы обезопасить украинских моряков от нанесения непоправимого вреда.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня российские следователи позволили морякам позвонить домой. Однако вместе с этим они назначили ряд новых экспертиз для военных и их кораблей.

Источник: Ракурс


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